Asfalt seren işçilere fındık ikramı - Son Dakika

Akçakoca'nın en önemli turizm alanlarından olan tarihi Ceneviz Kalesi yolunda asfaltlama çalışması başladı. Asfalt seren ekiplere fındık ikram edildi.

Düzce'nin gözde turizm merkezi Akçakoca'nın Ceneviz Kalesi yolunda asfaltlama çalışmaları başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın girişimleri iler Düzce İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmaları başladı. Asfaltlama çalışmalarını Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Fen İşleri Müdürü Yasin Efe ve daire amirleri yerinde incelerken Umut Işığı Gönüllü koordinatörü Nursen Yanmaz ve ekibi çalışanlara Akçakoca fındığı dağıttı.

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yasin Efe asfalt çalışmasının 2 gün süreceğini belirterek, "Kültür Bakanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Ceneviz kalesinin ulaşım yolundaki eski asfalt ve parke kısımlarının asfaltlanması çalışması Düzce Özel idaresi önderliğinde başlamış olup, yaklaşık 2 bin 350 ton asfalt ile bin 300 metre yol sıcak asfalt oluyor. Asfaltlama çalışmasının yaklaşık 2 gün içerisinde bitmesi planlanıyor. Ara sokaklardaki içme suyu ile ilgili çalışmalar için gerekli izinler müzeler müdürlüğünden alınmıştır. Asfalt çalışmasının sonrasında ara sokaklardaki içme suyu çalışmaları tamamlanarak bu bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz" ifadelere yer verdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise, çalışmaların ilçenin değişik bölgelerinde hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek "Sorunlarımız bir program dahilinde ve aciliyet durumlarına göre belirlenmektedir. Ekiplerimiz mahallelerde asfaltlama ve kilit parke taşı çalışmalarına süratli bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle de, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Düzce İl Özel İdaresi önderliğinde Kale yolunda asfaltlama çalışmalarına başlamıştır. Tek hedefimiz ve bütün çabamız ilçemizi modern bir ilçe konumuna kavuşturmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Akçakoca'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE