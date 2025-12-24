Asgari Ücret Tepkileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Asgari Ücret Tepkileri Devam Ediyor

24.12.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta vatandaşlar, 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin yetersiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Yeni yılda uygulanacak28 bin 75 TL'lik asgari ücrete tepkiler gelmeye devam ediyor. Sinop'ta yaşayan bir vatandaş, "İşte boşanmalar, cinayetler, insanların psikolojisinin bozuk olması sebebi de maddi. İnsanlar evleniyor bir sene sonra, bir buçuk sene sonra geçim sıkıntısına düştükleri zaman ister istemeden boşanıyor. Niye? Dolabı açtıklarında hiçbir şey yok. Hani sevgi nerede kaldı? Sevgi de bitiyor, aşk da bitiyor. İki torunum, üç tane çocuğum var. Geçinemiyorum" dedi.

Yurdun farklı noktalarında vatandaşların, 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete tepki gösteriyor. Geçinemediğini belirten Olcay Karabulut, şöyle konuştu:

"Bizim başlarımız 200-250 bin lira aylık alıp da geçinemiyorsa 28 bin lira ile bir insan nasıl geçinebilir? Geçinmesi çok zor. Nasıl matematik yaparsan yap elde var sıfır. 28 bin lira değil 35 bin lira da maaş alsa 25 lira kiraya veriyor. O da 2 artı ya da 1 artı bir evler. İçine hatta girilmeyecek bir evlerde 25 bin liraya insanlar oturmak zorunda kalıyor. Çocuk okutan var. Kimsenin o paralara geçinme imkanı yok. İşte boşanmalar, cinayetler, insanların psikolojisinin bozuk olması sebebi de maddi. İnsanlar evleniyor bir sene sonra, bir buçuk sene sonra geçim sıkıntısına düştükleri zaman ister istemeden boşanıyor. Niye? Dolabı açtıklarında hiçbir şey yok. Hani sevgi nerede kaldı? Sevgi de bitiyor, aşk da bitiyor. İki torunum, üç çocuğum var, geçinemiyorum. Adamların suratına bakmaya utanıyorum. Sabah 6'da evden kaçıyorum. Dolaplar bomboş."

"28 bin lira para alıp 20 bin lira ev kirasına verirse kendine hiçbir şey kalmıyor zaten"

Ayhan Koca isimli esnaf ise açıklanan asgari ücretin alım gücüne yansıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin 28 bin lira olması demek hem alım gücüne hem esnafa yansıyor. Ev kiraları zaten olmuş en düşüğü 17 bin 18 bin liradan 50 bin liraya kadar ev kiraları var. Yeni veya da eski olması önemli değil. Adam 'ben vermiyorum' kardeşim diyor. 28 bin lira para alıp 20 bin lira ev kirasına verirse kendine hiçbir şey kalmıyor zaten. Bunların bir yerde ödemesi var. Kredi ödemeleri, banka ödemeleri, elektrik, doğalgaz faturası. Bunlarla çok zor. Baş edeceklerini hiç zannetmiyorum. En azından biraz daha yaptırım yapıp da hani asgari ücreti biraz daha yüksek tutup ya ev fiyatlarını düşürecekler ya asgari ücreti mecbur en az 50 bin lira yapmaları lazım. O da işte öyle böyle geçim sağlarlar. Onun haricinde çok zor."

"40 bin lira olsa bile yetmez"

Doğan Yılmaz isimli vatandaş ise, "Ev kirasını baz alırsanız geçinmek biraz tabii ki zor tek maaşla ama çift maaş olduğu zaman gene geçinebilecek bir pozisyon olur. Ama tek maaşla mümkün değil. Kesinlikle yetmez. 40 bin lira olsa bile yetmez. Çünkü günün şartlarında fiyatlar oldukça hızlı yükseliyor. Önce onlara önlem alınırsa belki asgari ücret o zaman yetebilir" dedi.

"20 bin lira kira verdikten sonra kalan parayla ne yapabilir ki..."

Onur Arslan ise "Geçinemez tabii ki. Ev kiraları zaten olmuş 20 bin lira. Bu adam 20 bin lira kirasını verdikten sonra kalan parayla ne yapabilir ki, ne yapabilecek? Hiçbir şey yapamaz. Asgari ücret yetersiz. Kirayı mı verecek? Elektriği suyunu mu ödeyecek? Marketi mi yapacak? Cebine mi harcayacak? Yani olduğu yerde kendini döndürecek. Başka hiçbir şey değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asgari Ücret Tepkileri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 02:29:02. #7.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tepkileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.