Üye Girişi
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

15.06.2021 09:45

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısı şu anda birçok ülkede uygulanırken, aşılama yapan bazı ülkeler normalleşme sürecini tamamladı bazıları ise o yolda ilerlemeyi sürdürüyor. Ancak son dönemde virüsten daha tehlikeli bir problem baş göstermeye başladı. Aşı karşıtı grupların dijital mecralar üzerinden organize olarak, aldıkları randevulara gitmeyip, aşı hakkı kazananların haklarını boşa düşürdükleri öne sürüldü.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşmaya devam ederken, aşılama süreçleri neredeyse tüm ülkelerde belirli bir noktaya geldi. Koronavirüs aşılaması yapan birçok ülke normalleşme sürecini tamamlarken, bazıları ise hayatı normale döndürebilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Ancak bu süreçte ortaya çıkan organize bir kötülük, virüsün yaydığı tehlikeyi unutturdu bile.

AŞILARIN ZİYAN OLMASINI SAĞLAMAYI MAHARET SAYIYORLAR

Koronavirüs aşısında sırası gelen vatandaşlar, randevularına giderek hastalıktan korunmaya çalışırken, aşı karşıtlarının dijital mecralar üzerinden organize olarak başvurdukları girişimler ise özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bazı aşı karşıtlarının, aşı randevusu alıp gitmedikleri ve bu şekilde zar zor temin edilen aşıların ziyan olmasını sağladıkları iddiası gündem yarattı. Aşı yaptırmamayı tercih edebilecekken işin bu tür bir organize kötülük eylemine varması çok sayıda kişinin tepkisine ne oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ve bu kötülük girişimine tepki gösteren kullanıcılar dijital mecraları adeta yorum bombardımanına tuttu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- E devletten aşı olmak istiyorum ya da aşı olmak istemiyorum butonu koysunlar. Olmak istemeyen çekilsin aradan bize sıra gelmiyor. Bana aşı çıksın ertesi gün olurum.

- Randevu alıp yaptırmayana ceza kitlesinler de şovu o zaman görelim.

- Pandemi başından beri canını dişine takmış sağlık çalışanına şov yapmaya ne gerek var, oradaki çalışan da sana bayılıyordu zaten... olmayın aşınızı ama çalışan emek verene saygısızlık yapmayın.

- Milli servet düşmanları bunlar. Onca ülke aşı bulmakta zorlanırken bunlar ellerine gelen fırsatı itip milletin hakkına giriyorlar.

Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi 10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi TEM'de hayrete düşüren kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak korkunç şekilde can verdi 10:29 TEM'de hayrete düşüren kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak korkunç şekilde can verdi
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı 09:24 Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar 09:19 Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti 00:44 Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika Haberleri
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:17 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
09:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor         
10:46
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi         
10:10
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz         
09:26
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi         
00:10
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar         
21:17
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement