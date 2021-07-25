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Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin - Son Dakika

Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin

25.07.2021 10:42

Aşı olmayan vatandaşların vaka artışlarında etkili olduğunu söyleyen Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu ifade etti. Uzmanlar ise koronadan kurtulmak için aşının şart olduğunu söyleyerek çeşitli önerile verdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, "çift doza bedava bilet" önerisinden bahsederek, "Konserlere, maçlara ücretsiz bilet verilsin. Ya da konserlere çift doz aşı olanlar alınsın, çok yararı olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söyledi. Aşısızların bu yüksek oranı, vakaların yeniden artışa geçmesinde de etken olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşı aşıya çağırıyor.

"VATANDAŞLAR KENDİNİ SORUMLU HİSSETMELİ"

Hürriyet'in haberine göre aşılama hızının tüm dünyada henüz aynı olmadığını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, "Doğu'da aşılama çok düşükken, Batı'da bu oran daha yüksek. Aşılama hızı her yerde aynı olmadıkça salgının hızı düşse bile hastalığın görülmesi kalıcı hale gelir. Hala aşısını yaptırmayanların salgının devam etmesi ve ölümlerden kendilerini de sorumlu hissetmeleri gerekiyor" dedi.

ÜCRETSİZ BİLET ÖNERİSİ

Vatandaşları aşıya yönlendirmek için bedava bilet önerisinde bulunan Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20'si verilebilir. Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜM BULGULARI AŞISIZLAR ARASINDAN ÇIKIYOR"

Yasaklamaların olmamasının tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Şu anda ABD'de Colorado eyaletindeyim. Buranın nüfusu 6 milyona yakın. Nüfusun yüzde 54 kadarı çift doz aşısını olmuş durumda. İnsanlar pandemiyi neredeyse arkalarında bırakmış gibi görünüyor. Sadece toplu taşımada maske takmak zorunlu. Onun dışında diğer tedbirler uygulanmıyor" diye konuştu.

Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Umut Tukenmez: Çift doz aşı olanlar konsere alınsın diyo ülkede aşı olmamıs turistler cirit atıyo hey yavrum hey mültecileri saymıyorum bile Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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