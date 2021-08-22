Kabine toplantısında alınan kararlara göre, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış üniversite öğrencilerin ve personellerin düzenli olarak PCR testi yaptırması istenecek. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda alınacak tedbirleri içeren bir rehber çıkaracak.
Ahaber'in haberine göre; KYK yurtlarında bazı tedbirlerin gündeme gelmesi söz konusu. Buna göre; yurtların içerisinde yatakların birbirinden uzak olması mümkünse öğrencilerin ayrı ayrı odalarda kalması sağlanacak. Tabii aynı evi paylaşan öğrenciler için de bu uyarı söz konusu. Her birinin farklı bir odayı paylaşmasını öneriyor Bilim Kurulu üyeleri.
Aşı yaptırmayan öğrenciler PCR testi negatif vererek okula girmeleri istenecek. Bunun dışında aşı olanlar için herhangi bir problem olmayacak. Aşı olmayan öğrenciler ise derslere giremeyecek.
Diğer bir tedbir ise öğrencilerin sınıflarda ders esnasında maskelerini takmaları istenecek. Bunun dışında okullarda maske ve dezenfektan bulundurulacak.
Teneffüsler, öğrencilerin daha az temas etme şekline göre düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre; öğrenciler kendi arkadaşlarıyla bir arada olması sağlanacak. Örneğin A sınıfı ile B sınıfının aynı anda teneffüse çıkmaması sağlanacak.
Bunun dışında sınıf içlerine baktığımız zaman sıraların seyrek tutulması sağlanacak yine camlar olabildiğince açık tutulmaya çalışılacak ve okullarda giriş çıkışlarda kalabalığa izin verilmeyecek. Veliler çocuklarını okullara getiriyordu artık buna izin verilmemesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler - Son Dakika