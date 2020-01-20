Aşık Veysel şiirleriyle İş Sanat'ta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşık Veysel şiirleriyle İş Sanat'ta anıldı - Son Dakika

Aşık Veysel şiirleriyle İş Sanat'ta anıldı

6 saat önce

İş Sanat'ın geleneksel olarak her ay düzenlediği şiir dinletileri etkinliği kapsamında Aşık Veysel anıldı.

Aşık Veysel şiirleriyle İş Sanat'ta anıldı, System.String[]

İş Sanat'ın geleneksel olarak her ay düzenlediği şiir dinletileri etkinliği kapsamında Aşık Veysel anıldı.

Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" şiir dinletisini Mehmet Birkiye sahneye uyarladı.

Dinletide, aşık geleneğinin son temsilcilerinden, aynı zamanda halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, aralarında "Bir Derd Ehli Bulsam", "Göklerden Süzüldüm Tertemiz İndim", "Deli Gönül Ne Gezersin", "Ela Gözlü Benli Dilber", "Kara Toprak" ve "Dağlar"ın bulunduğu birçok şiirini oyuncu Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek yorumladı.

Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği dinletide ayrıca Cengiz Özkan, şiirlere bağlamasıyla eşlik ederek, "Murad", "Beş Günlük Dünyada", "Gönül Sana Nasihatim", "Hayal Bana Yakın", "Çırpınır İçinde Döndüğümüz Deniz", "Kaldırsam Perdeyi" ve "Derdimi Döksem" türkülerini seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren dinleti, halka açık olarak ücretsiz gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Atilla Birkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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