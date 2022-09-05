"Aşıklar Bayramı"nın yönetmeni Özcan Alper: Biz özür dilemeyi beceremiyoruz - Son Dakika
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"Aşıklar Bayramı"nın yönetmeni Özcan Alper: Biz özür dilemeyi beceremiyoruz

05.09.2022 10:44

Yönetmen Özcan Alper'in edebiyatçı Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarladığı "Aşıklar Bayramı" filmi Netflix'te gösterime girdi.

Yönetmen Özcan Alper'in edebiyatçı Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarladığı "Aşıklar Bayramı" filmi Netflix'te gösterime girdi.

Filmin başrollerini Settar Tanrıöğen ve Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. Yönetmen Özcan Alper "Aşıklar Bayramı" filmini çekmeye nasıl karar verdiğini ve çekim sürecinde yaşananları  T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

"Aşıklar Bayramı"  nın konusu hakkında bilgi veren Özcan Alper " Film, 25 yıldır görüşmeyen aşık bir baba ile avukat oğlunun yeniden karşılaşması, içsel ve fiziksel olarak yaşadıkları yolculuk, hesaplaşma ve çatışmalarını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Sinema 'Aşıklar Bayramı'nın yönetmeni Özcan Alper: Biz özür dilemeyi beceremiyoruz - Son Dakika

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