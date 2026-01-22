Asılsız Çağrılar 112'yi Zorluyor - Son Dakika
Asılsız Çağrılar 112'yi Zorluyor

22.01.2026 13:43
Şırnak 112, 2025'te 549 bin çağrı aldı; %63'ü asılsız. Eğitimin etkisiyle oran düştü.

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca vatandaşların en zor ve en kritik anlarında kesintisiz hizmet sunarak toplam 549 bin 377 çağrıyı yanıtladı. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide görev yapan 112 personeli, her çağrıda vatandaşların yanında olurken, 10 çağrıdan 6'sının asılsız olduğu belirlendi.

Yoğun mesaiye rağmen dikkat çeken önemli bir sorun ise asılsız ve gereksiz çağrılar oldu. 2025 yılı içerisinde 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız olarak kayıtlara geçti. Bu oran yaklaşık 350 bin çağrıya karşılık geliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, asılsız çağrıların gerçek acil vakalara ulaşımı geciktirerek hayati risk oluşturduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Tatar, 112 Acil Çağrı Hattının yalnızca acil durumlar için aranması gerektiğini vurguladı. Mevzuat kapsamında 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere bin 882 lira, asılsız ihbarda bulunanlara ise 18 bin 823 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Öte yandan kamuoyunu sevindiren bir gelişme de paylaşıldı. Okullarda öğrencilere yönelik verilen bilinçlendirme eğitimleri sayesinde asılsız çağrı oranında düşüş yaşandı. 2024 yılında yüzde 71 olan asılsız çağrı oranı, 2025'te yüzde 63'e geriledi. Bu düşüşün, erken yaşta verilen eğitimin, toplumsal farkındalığın ve doğru bilgilendirmenin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

"Yurtiçi kayıtsız telefonum açılmadı, göz polikliniğine randevu alacaktım, PIN kodumu unuttum, elektrik faturamı ödedim, ne zaman gelir? Televizyon kanallarım silindi, internetim kesildi" gibi 112'ye gelen bazı çağrıların daha acil durumda olan vatandaşlar ile ilgilenememesine neden oldu.

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşların duyarlılığıyla daha hızlı, etkin ve hayat kurtarıcı bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirterek, "112 gereksiz yere meşgul edildiğinde, bir başkasının hayatı tehlikeye girebilir" uyarısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şırnak, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
