Son Dakika Haberleri: Asırlık Çınarlara Vefa Ziyareti

Asırlık Çınarlara Vefa Ziyareti

30 dakika önce

Hakkari Vali Yardımcı Mustafa Pala ve beraberindeki kurum müdürleri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında asırlık çınarları evlerinde ziyaret ettiler.

Asırlık Çınarlara Vefa Ziyareti, System.String[]
Hakkari Vali Yardımcı Mustafa Pala ve beraberindeki kurum müdürleri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında asırlık çınarları evlerinde ziyaret ettiler.

18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Hakkari Valiliği koordinesinde Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya, SGK İl Müdürü Nail Van, İŞ-KUR Müdürü Ahmet Kızılkaya, SYDV Müdürü Ali Vedat Ertuş ve Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kemal Demir tarafından Hakkari'deki yaşlıları evlerinde ziyaret edildi. Biçer Mahallesi'nde 87 yaşındaki Mehmet Baygo, Medrese Mahallesi'nde 100 yaşındaki Ayşe Kızılkaya, Berçelan Mahallesi'nde 100 yaşındaki Zekiye Temel ve Merzan Mahallesi'nde ikamet eden 110 yaşındaki Haci Acer'i ziyaret eden Vali Yardımcısı Pala ve beraberindekiler, asırlık çınarların anılarını dinlediler.

Asırlık çınarlar, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren getirerek Vali Yardımcısı Pala ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Vali Yardımcısı Pala tarafından yaşlılara değişik hediyeler verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:00 Kaynak: İHA

Mehmet Salih Kaya, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel
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