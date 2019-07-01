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Aşkale'ye çifte müjde

1 saat önce

Erzurum 'un Aşkale İlçesi'nde yapılması planlanan okul ve halı saha için Ankara'dan onay çıktı.

Aşkale'ye çifte müjde, System.String[]
Erzurum 'un Aşkale İlçesi'nde yapılması planlanan okul ve halı saha için Ankara'dan onay çıktı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'in bir sürüden beri sürdürdüğü girişimler olumlu sonuçlandı.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürünün birlikte büyük çaba sarf ettikleri Kavurmaçukuru Mahallesinde yapılması planlanan İlköğretim okulu ve İlçe Merkezinde tam kapasiteli ve modern bir halı saha açılması için gerekli onayın çıkması sevindirdi.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu konu ile alakalı açıklamasında, "TBMM ziyaretimiz sırasında AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Prof.Dr Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'in yakınen bizlerle ve projelerimiz ile alaka gösterdiler. Projelerimizin hayata geçirilmesi ve İlçemizde hizmete sunulmasında çok büyük destekler verdiler kenderine ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise açıklamasınd, "İlçemizde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığımız, Milli Eğitim müdürlüğü, Kurum ve kuruluşlarımız ile ortak hareketle ilçemize en iyi hizmetleri yapmaktan onur duymaktayız. Projelerimizin gerçekleşmesinde Ak Parti Milletvekilimizin bizlere göstermiş oldukları alakadan ve bizlerle birlikte yaptıkları çalışmaları sonucu bu müjdeyi ilçe halkımızla paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu kararın alınmasında şahsım ve ilçem adına bize her konuda büyük destek sağlayan milletvekillerimiz Prof. Dr. Recep Akdağ,Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'e teşekkürlerimizi sunarım." diye konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Erzurum, Ankara, Aşkale, Güncel
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