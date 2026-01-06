Asker Eğlencesi Tabutta - Son Dakika
Asker Eğlencesi Tabutta

06.01.2026 15:50
Eskişehir'de yarışan sürücünün çarptığı Eray Akyol'un cenazesi, asker eğlencesi tabutta yapıldı.

Yarışan sürücünün otomobiliyle çarptığı Eray'ın babası: Oğlumun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz

ESKİŞEHİR'de başka bir araçla yarışan sürücünün otomobiliyle çarpıp ölümüne yol açtığı 3 yayadan Eray Akyol (21), son yolculuğuna uğurlandı. Baba Birol Sancar, "Çocuğum askere gidecekti, asker eğlencesi yapacaktık. Artık çocuğumuzun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz" dedi.

Olay, önceki gece Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Yarıştığı aracı geçmeye çalışan Muhammed Demir'in kullandığı 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Bölgeden hızla uzaklaşan Demir, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobilini bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan sürücü Muhammet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TABUTUNA ASKER YAZMASI KONULDU

Eray Akyol'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından hastane morgundan alındı. Akyol için 75'inci Yıl Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akyol'un ailesi, Sultandere Spor Kulübü'nden takım arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. 10 Ocak'ta askere gidecek olan Akyol'un tabutuna 'O şimdi asker' yazılı asker yazması konuldu. Akyol'un cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'ÜÇ EVLADIMIZI BİR ANDA KAYBETTİK'

Cenazede taziyeleri kabul eden Birol Sancar, oğlunun 10 Ocak'ta jandarma olarak Çanakkale'deki askeri birliğine teslim olacağı için bugün asker eğlenceyi yapmayı planladıklarını söyledi. Sancar, "Çocuğum askere gidecekti, asker eğlencesi yapacaktık. Artık çocuğumuzun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz. Bu, Türkiye için büyük acı. Trafik canavarlarından kurtulmak istiyoruz, artık yeter. Türkiye genelinde böyle bir acı görülmemiştir, böyle bir şey görülmemiştir. Üç tane evladımızı bir anda kaybettik. Artık büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

75'inci Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu da mahalleye daha fazla mobese kamerası kurulmasını talep ederek, "Elim bir kaza sonucu 3 canımızı kaybettik. Yetkililerden bu anlamda destek bekliyoruz. Özellikle mahallemizin nüfusu yaklaşık 20 bine yakın. Özellikle giriş-çıkışlarını mobese kameraların kurulmasını talep ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Mahallemizin, Türkiye'nin, Eskişehir'in başı sağ olsun. Üç canımız birden genç kardeşimi kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

