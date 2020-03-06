Asker selamına ödül - Son Dakika

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Asker selamına ödül

6 saat önce

Türkiye'de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı.

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Türkiye'de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri, 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. EPA foto muhabiri Erdem Şahin, Türk milli sporcuların asker selamı verdikleri fotoğrafla "Spor Toto Özel Ödülü"na aldı. Spor Toto Spor Fotoğrafları'nda ise yılın fotoğrafı Reuters'ten Kemal Aslan'ın Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk sevinci karesine verildi. Bu kategoride yelken fotoğrafı ile Sedat Yılmaz ikincilik, Onur Çam ise yüzme fotoğrafı ile üçüncülük aldı. İlk kez uluslararası bir kupada finali yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın karesiyle AP foto muhabiri Emrah Gürel mansiyon kazandı.

(Derya Yetim/İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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