Son Dakika Haberleri: Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Gencin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Gencin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

26 dakika önce

Askere uğurlanırken kazada ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı Haydar Ateş'ten geriye askere uğurlanırken bindiği midibüste çekilen görüntüsü kaldıADANA - Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden kent merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden asker Haydar Ateş...

Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Gencin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Askere uğurlanırken kazada ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Haydar Ateş'ten geriye askere uğurlanırken bindiği midibüste çekilen görüntüsü kaldı

ADANA - Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden kent merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden asker Haydar Ateş ile arkadaşı Murat Kazım Aydın'ın kazadan dakikalar önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Dün saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi, Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana gelen kazada, askere gidecek olan Haydar Ateş ile arkadaşları Murat Kazım Aydın ve Elzem Ateş hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Askere uğurlanmak üzere Haydar Ateş ve yakınlarından ise geriye kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen bir görüntü kaldı.
Görüntüde Haydar Ateş ile arkadaşı Murat Kazım Aydın'ın midibüsün önünde şarkı söyleyerek, eğlendiği görüldü. Bu cep telefonu görüntüsünden dakikalar sonra ise midibüs, ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışarak devrildi. Kazada Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Askere uğurlanmak üzere Adana'ya giderken, hayatını kaybeden Haydar Ateş ile Elzem Ateş'in cenazelerinin, yarın Karataş Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Ateş'in arkadaşı Murat Kazım Aydın'ın cenazesi ise bugün Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Adana, Karataş, Genel
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