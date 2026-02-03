ASKERİ CASUSLUK İDDİASI: 36 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şirket sahibi Emin Öner, hakkında 36 yıla kadar hapis cezası, 4 şüpheliye 21'er yıla kadar hapis talep edildi.

Faaliyet alanı savunma sanayi olan 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Milli Savunma Bakanlığı, Makine Kimya Endüstrisi, TÜBİTAK Başkanlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, 13 şirket 'malen sorumlu' sıfatıyla, ayrıca şirketlerin sahibi Emin Öner'in yanı sıra Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Kritik öneme sahip kurumlara ait mahrem bilgi ve belgeleri temin ettiği ve sahibi olduğu malen sorumlu şirketleri aracılığıyla savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emin Öner'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatının ve bağlantısının hala sürdüğü ve örgüt mensubu olduğu, örgüt hiyerarşisinde yer alarak örgüte maddi yardımlarda bulunduğu, aynı zamanda devletin güvenliğine ilişkin Makine Kimya Endüstrisi, TÜBİTAK Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kritik öneme sahip kurumlara ait mahrem mahiyette olan bilgi ve belgeleri temin ettiği ve sahibi olduğu malen sorumlu şirketleri aracılığıyla savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiği anlatıldı.

İddianamede, bahse konu malen sorumlu şirketlerden sadece ASP Ankara Atış Poligonu Limited Şirketi'nin şüpheli Emin Öner adına kayıtlı olmadığı anlaşılmış ise de, Assan Group bünyesine atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın göndermiş olduğu rapora göre söz konusu şirketin hem dijital veri ve kayıtların incelenmesi hem de diğer tespit edilen ilişkili iş ve işlemler çerçevesinde ASP Ankara Atış Poligonu Limited Şirketi ile Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve ortakları arasında illiyet bağının mevcut olduğunu ortaya koyan bulgulara ulaşıldığı, bu şirketin de grup şirketi olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığının belirtildiği aktarıldı.

Şüpheli Ali Avcı'nın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde muvazzaf subay olarak Ağustos 2024 tarihine kadar Namlulu Silah Sistemleri ve Mühimmat Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve belirtilen tarihte emekli olduktan kısa bir süre sonra, görev yaptığı zaman diliminde Milli Savunma Bakanlığı'na çeşitli proje teklifleri sunan Assan Group bünyesinde danışman sıfatıyla işe başladığının aktarıldığı iddianamede, Avcı'nın ikametinde yapılan arama neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tutanağın ele geçirildiği bahse konu tutanağın Assan Group şirketinin komutanlığa çeşitli mühimmatlar için belirttiği teklif fiyatlarını ihtiva ettiği ve şüphelinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı döneme ilişkin olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Mesut Ateş'in Makine Kimya Endüstrisi nezdinde 25 yıllık uzun bir görev süresinin ardından 29 Temmuz 2024 tarihinde emekli olduğu ve sorasında 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Assan Group bünyesinde yer alan şirketler nezdinde çalışmaya başladığı, Ateş'in sadece Türkiye'de üretilen alıcısı da bir tek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olan patlayıcıya ait belgelere sahip olduğu ancak mavi yaka şef yardımcısı olarak önceden çalışmış kişide bu dokümanların bulunmaması gerektiği, dokümanların ise ne zaman, hangi yolla elde ettiği konusunda bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Şüpheli Gürcan Okumuş'un 24 Aralık 2018 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK SAGE Müdürü MKE Kurumu bünyesinde çalışmadığı fakat TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN şirketinin Genel Müdürü olarak MKE ile herhangi bir şahsi teması olmadığı halde ASSAN isimli şirketin Genel Müdürlüğü döneminde 4 Temmuz 2025 tarihli Hilal Projesi Sözleşmesi bağlamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip süresiz olarak Makine Kimya Endüstrisi'nin kullanımına verilen Pilot Ölçekli C4 Tahrip Kalıbı Üretim ve Şekillendirme Projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın birebir aynısının genel müdürü olduğu ASSAN isimli firma tarafından bu projeyi geliştiren kişilerden hukuka aykırı hizmet alımı yaparak teknoloji transferi gerçekleştirdiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli İsmet Sayhan hakkında hazırlanan rapora göre ise 3 Ekim 2024'de teknik resmin çalınmasına ilişkin hakkında rapor hazırlandığı, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Fabrika Raporlarını istedikten sonra rakip firma Assan Group Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile görüştüğü, TNT Sözleşmesine İlişkin Olarak Fesih Süreçlerinin İçinde Bulunmasına Rağmen Assan Firması'nın Vekilliğini üstlendiği bilgilerine yer verildi.

36 yıla kadar hapis talebi

İddianamede şüpheli Emin Öner'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve zincirleme şekilde 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma' suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

4 şüpheliye 21'er yıla kadar hapis talebi

Şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise zincirleme şekilde 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma' suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. - İSTANBUL