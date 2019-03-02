Askeri Helikopter Hamile Kadın İçin Havalandı
1 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada kanaması bulunan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Bitlis
'in Hizan
ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada kanaması bulunan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın Kilimli
mezrasında ikamet eden hamile Melike Sıcakter dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Sıcakter'in düşük yapma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kilimli mezrasına kara yoluyla ulaşım sağlanamadığından Sıcakter'in Tatvan
Devlet Hastanesine sevki için Bitlis Jandarma
Bölge Komutanlığı emrindeki genel maksat helikopteri havalanmıştır. Hamile kadın, mezraya intikal eden İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve sağlık ekibimiz tarafından helikopterle hastaneye ulaştırılmıştır. Sıcakter, burada tedavi altına alınmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:50 Kaynak: AA
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