Son Dakika Haberleri: Askeri Helikopter ile Hasta Kurtarma Operasyonu

Askeri Helikopter ile Hasta Kurtarma Operasyonu

42 dakika önce

Askeri helikopter ile hasta kurtarma operasyonuADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş Köyünde kar ve yolda oluşan heyelan nedeniyle köye ulaşamayan 112 acil ekiplerinin yardımına askeri helikopter yetişti.

Askeri helikopter ile hasta kurtarma operasyonu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş Köyünde kar ve yolda oluşan heyelan nedeniyle köye ulaşamayan 112 acil ekiplerinin yardımına askeri helikopter yetişti. 2. Ordudan kalkan askeri helikopter ile hasta kurtarma operasyonu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gerger İlçesine bağlı Demirtaş Köyünde tansiyon hastalığı olan Emine Yiğit (73), yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kar ve heyelandan dolayı kapalı olması nedeniyle Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi durumu ilgili yerlere bildirerek hastanın helikopterle alınmasını istedi. Durum üzerine Malatya 2. Ordu Komutanlığından havalanan skorsky tipi askeri helikopter Demirtaş Köyüne giderek burada bulunan Emine Yiğit'in ikamet ettiği evin yakınlarına iniş yaptı. Askeri personeller tarafından taşınarak helikoptere bindirilen Emine Yiğit, helikopterle eski Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde bulunan helikopter pistine getirildi. Burada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri aldı. Helikopterden indirilen Emine Yiğit daha sonra olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Adıyaman, Helikopter, 3. Sayfa
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