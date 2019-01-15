Son Dakika Haberleri: Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü

Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü

44 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18), hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18), hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Cemile Vural'ın Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.

Kaza, 7 Ocak Pazartesi günü, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Liseyi bu yıl bitiren Cemile Vural, Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık için sıklıkla gerçekleştirdiği yürüyüş için sabah yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a, Erhan G.'nin yönetimindeki 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemile Vural, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cemile Vural, hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini, dün akşam kaybetti. Genç kızının ölümü, ailesini ve yakınlarında büyük üzüntü yarattı. Kazadan sonra gözaltına alınan Erhan G., daha sonra serbest bırakıldı. Cemile Vural'ın ölümü üzerine, Erhan G. tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Erhan G. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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