Askerlerden Deprem Şehitlerine Saygı Duruşu

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin depremin gerçekleştiği dakikalarda Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.