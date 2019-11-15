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ASKF Başkanlığına Özdemir getirildi

6 saat önce

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına Mehmet Özdemir getirildi.

ASKF Başkanlığına Özdemir getirildi, System.String[]

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına Mehmet Özdemir getirildi.


Uzun süreden beri ASKF Başkanlığını yürüten Mahmut Özkan (57), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi üzerine toplanan yönetim kurulu üyeleri ASKF Başkanlığına Mehmet Özdemir geçirildi.


ASKF Başkanı Mehmet Özdemir, Mahmut Özkan'ın ölümün spor camiasını derin üzüntüye sevk ettiğini belirterek, "Kardeşimiz Mahmut Özkan'ın projelerinin hayata geçirilmesi için çalışacağız. Arkadaşımızdan aldığımız bayrağı daha yükseğe çıkarmak için canla başla çalıcağız" dedi. - KİLİS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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