ASKİ, Keçiören Gazeller Caddesi'nin su baskınları çilesine son veriyor - Son Dakika

Başkent genelinde kapsamlı bir altyapı hamlesi başlatan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, zamanında yağmur suyu hattı yapılmadığı için atık su hattına giren yüzey sularının yol açtığı su baskınlarının yaşandığı Keçiören Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi'ne neşter vurdu.



ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Şikayet ve olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla bölgeye toplam 2 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı yapıyoruz. Caddenin yıllardır devam eden sorunu çözülüyor" dedi.



ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, son olarak uzun yıllardır yağmur suyu hattı olmayan ve su baskınlarının yaşandığı Keçiören Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi'nde kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı.



ASKİ ekipleri, caddenin artan nüfus yoğunluğu karşısında yetersiz kalan, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hattını yenilerken, bölgeye ilk kez yağmur suyu hattı imalatı yapıyor.



Gecekondu hattı olarak planlandı



Çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Gazeller Caddesi ve caddeye bağlanan sokakların atık su altyapısının 1990'larda gecekondu hattı olarak planlandığını ancak imar planlarında yapılan değişiklikler sonucunda artan nüfus yoğunluğunun artık ihtiyacı karşılamadığını söyledi.



Vatandaşların ve yapı sahiplerinin şikayetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Öztürk, "Cadde üzerinde yağmur suyu hattının olmaması nedeniyle yüzeysel suların atık su hattına girmesi sonucunda alt kotlarda su baskınları meydana geliyordu. Bölgede yer alan birçok bina kotu yetersiz olduğu için pompa ile atık suyu deşarj ediyordu ancak elektrik arızası yaşandığı zamanlarda pis su baskınları yaşanıyordu. Bu durum çevre ve halk sağlığını tehdit ederken, maddi kayıplara da neden oluyordu. Şikayet ve olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla bölgeye toplam 2 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı yapıyoruz. Caddenin yıllardır devam eden sorunu böylece çözülüyor" dedi. - ANKARA