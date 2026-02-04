ASKOM Bölge Toplantısı Mardin'de Yapıldı - Son Dakika
ASKOM Bölge Toplantısı Mardin'de Yapıldı

04.02.2026 17:25
Mardin'de 5 ilin sağlık müdürleri, acil sağlık hizmetleri ve yatırımları değerlendirmek için toplandı.

Mardin'de, 5 ilin sağlık müdürlerinin katılımıyla "Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) Bölge Toplantısı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kızıltepe Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak sağlık müdürleri ile yetkilileri katıldı.

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu, iller arası hasta sevkleri koordinasyonu, hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranları ile acil sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

"Bölgede sağlık yatırımları hızla devam ediyor"

Bölge Koordinatörü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının acil hizmetlerin koordinasyonu açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Bölge illerinde sağlık sisteminin geliştirilmesini önemsediklerini ve buna ilişkin neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirten Asiltürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan bölgemiz, önemli bir sağlık bölgesi. Bölge illeri olarak tüm sağlık hizmetini hastalarımız için neyi daha iyi yapabileceğimizi ortaya koyacağız. Bölgede şehir hastanelerimiz hızla devam ediyor. Mardin'de 750 yataklı şehir hastanesinin inşaatı yüzde 80'ler seviyesinde. Diyarbakır'da bin yataklı ama yatak kapasitesi 1500'e kadar çıkabilecek şehir hastanesi yüzde 75 gerçekleşmede. Batman'da da büyük bir hastanenin yapımı devam etmekte. İnşallah bu yatırımlarla beraber özellikle 2'nci ve 3'üncü basamakta ciddi bir yol almış olacağız. Bu yatırımlar sadece 2'nci ve 3'üncü basamakla sınırlı değil. Birinci basamakta da neredeyse her köyde, her mahallede aile sağlık merkezleri hızla devam ediyor. Sağlık hizmetlerini en ücra köşelere kadar götürmek için sağlık yatırımları hızla devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da bölge illerinin sağlık yöneticilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıkların, bölge insanına sağlık hizmetlerini daha kaliteli ve nitelikli sunulabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hastane, Mardin, Güncel

17:25
