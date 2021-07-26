Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki sağ bek, Galatasaray için İstanbul'a geldi.
Resmi görüşmelerin devam ettiği 20 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kulübün Rennes'e 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi.
Sacha Boey'in oyun karakteri Beşiktaşlı Valentine Rosier'e bir hayli benziyor. Boey, geçen sezon Fransa Ligue 1'de en fazla top kapan ikinci futbolcu olmuştu. Kamerun asıllı futbolcu, Fransa U20 takımında da 1 kez forma giydi.
Son Dakika › Spor › Aslan'ın yeni sağ beki Sacha Boey İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden geçecek - Son Dakika Spor