Son Dakika Haberleri: Aslan Kral, filmi 19 Temmuz'da
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Aslan Kral, filmi 19 Temmuz'da

1 saat önce

Muhteşem karakterlere en gelişmiş film teknikleriye, tamamen yeni bir şekilde tekrar hayat veren Aslan Kral filmi 19 Temmuz'da sinemalarda!

Aslan Kral, filmi 19 Temmuz'da, System.String[]

Jon Favreau'dan, tamamen yeni "Aslan Kral" filmi, geleceğin kralının doğduğu, Afrika savanlarına uzanan yolculuğu konu alıyor. Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşının da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır.

Filmin yıldızları; Simba'yı seslendiren Donald Glover, Nala'yı seslendiren Beyoncé Knowles-Carter, Scar'ı seslendiren Chiwetel Ejiofor, Mufasa'yı seslendiren James Earl Jones, Timon'u seslendiren Billy Eichner ve Pumbaa'yı seslendiren Seth Rogen.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
Jon Favreau, Afrika, Güncel
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