Aslan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
16.01.2026 09:41
Van OSB Başkanı Memet Aslan, AA'nın fotoğraf yarışmasına katılarak oylama yaptı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Aslan, "Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" karesini oyladı.

Aslan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını beğendi.

AA muhabirlerini tebrik eden Aslan, hikayesi güç olan fotoğrafların hepsinin birincilik hakkettiğini ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

