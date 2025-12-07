Aslı Baş Davası Yeniden Görülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aslı Baş Davası Yeniden Görülecek

07.12.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili dava Yargıtay tarafından yeniden açılıyor. Sanıklar 2025'te hakim karşısında.

(MUĞLA) - Manken Aslı Baş'ın 15 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 3 sanık 16 Aralık 2025'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

Baş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010'da iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren ve 3 savcı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği 36 celselik yargılama sonunda 15 Ocak 2020'de sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş; karar istinaf tarafından da hukuka uygun bulunmuştu. Baş'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu kararı Yargıtay nezdinde temyiz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozarak dosyanın eksik inceleme nedeniyle yeniden görülmesine hükmetti.

Bu karar sonrası sanıklar 16 Aralık 2025'te Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kadın örgütleri dayanışma çağrısı yaptı

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadın örgütleri yargılama sürecinde dayanışmaya çağrıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aslı Baş'ın 'intihar' denilerek 15 yıl boyunca örtbas edilmeye çalışılan ölümünde Yargıtay'ın beraat kararlarını bozması, gerçekleri ortaya çıkarmak için kritik bir adımdır. Aslı Baş ne düştü ne atladı. Deliller karartıldı, tanıklar dinlenmedi, erkekler arası siyasi ve ekonomik güç ilişkileri devreye sokuldu. Bu dava, erkek şiddetinin ve ataerkil adalet mekanizmalarının kadınların yaşam hakkını nasıl yok saydığının somut bir örneğidir. 16 Aralık'ta görülecek duruşmada Aslı Baş için adalet talebimizi güçlü biçimde yeniden mahkeme salonlarına taşımak üzere tüm kadınları Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çağırıyoruz."

Dernek, "Aslı Baş için buluşuyoruz" çağrısıyla yaptığı açıklamada, gerçek adaletin yalnızca faillerin değil, "cinayeti örtbas eden tüm aktörlerin hesap verdiği" bir yargılama süreciyle sağlanabileceğini vurguladı.

Açıklamada, "Kadınlar yüksekten düşmüyor, erkek şiddetiyle öldürülüyor. İntihar süsü verilen kadın ölümlerinin yeniden soruşturulması, yanında erkek bulunan düşme vakalarının cinayet dosyası olarak ele alınması şarttır. Aslı Baş için, tüm kadınların yaşam hakkı için, gerçek adalet için buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Yargıtay, Aslı Baş, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aslı Baş Davası Yeniden Görülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:19:11. #7.11#
SON DAKİKA: Aslı Baş Davası Yeniden Görülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.