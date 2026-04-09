Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

Yer aldığı dizi ve projelerle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz, bu kez günlük hayatına dair yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Balkon temizliği sonrası kısa sürede yeniden tozlanmasına tepki gösteren oyuncu, ev işlerinin zorluğuna dikkat çekti.

“HAYATTAKİ EN NANKÖR İŞ EV İŞİ”

Gürbüz paylaşımında, balkonunu temizledikten kısa süre sonra tekrar tozlandığını belirterek ev işlerinin nankörlüğünden bahsetti. Oyuncu ayrıca mükemmeliyetçilik konusunda da takipçilerine mesaj vererek, her şeyin kusursuz olması için aşırı çaba harcanmaması gerektiğini ifade etti.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından desteklenirken, birçok kişi benzer deneyimler yaşadıklarını belirten yorumlar yaptı.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Televizyon kariyerinde özellikle Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır.

Daha sonra Masumlar Apartmanı, Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol almıştır. Güçlü oyunculuğu ve farklı karakterlerdeki performansıyla Türk televizyonlarının dikkat çeken kadın oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.