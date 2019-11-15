Son Dakika Haberleri: ASO Başkanı Özdebir: "Üretimde öncelik ithal bağımlılığını azaltmak olmalı"
Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Üretimde öncelik ithal bağımlılığını azaltmak olmalı' - Son Dakika Ekonomi

ASO Başkanı Özdebir: "Üretimde öncelik ithal bağımlılığını azaltmak olmalı"

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni gelişmeler karşısında işletmelerin üretim kalitesini artırırken, maliyetlerini de optimize etmelerinin önem taşıdığını belirterek, üretimde önceliğin ithal bağımlılığını azaltmaya verilmesi gerektiğini bildirdi.

ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni gelişmeler karşısında işletmelerin üretim kalitesini artırırken, maliyetlerini de optimize etmelerinin önem taşıdığını belirterek, üretimde önceliğin ithal bağımlılığını azaltmaya verilmesi gerektiğini bildirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesince ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 11'inci Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi'ne katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, geleneksel yöntemlerini değiştiren işletmelerin, iş süreçlerini her gün biraz daha dijitalleştirdiğini ifade etti. Teknoloji ve hızın hayatın önemli bir parçası haline geldiğine işaret eden Özdebir, "Sanayicilerimizin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini de optimize etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen teknolojilere hızla uyum için nitelikli insan yetiştirmenin önemine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ekonomik yaşamda yerini aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir. Üretimde öncelik ithal bağımlılığını azaltmak olmalı. Bu nedenle ithalat bağımlılığını veri kabul edip bunu azaltacak yapısal değişikliklere odaklanmak gerekiyor."

Yeni fabrikalar yolda

ASO 1'inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de bölgede yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verirken, "Çok yakında açılacak yeni gelişme sahamızla birlikte yaklaşık 300 fabrikanın bacası tütecek. Birçok alanda karma yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. Bizler bu sanayilerin daha da gelişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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