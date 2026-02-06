Asrın İnşası: Depremzedelere Yeni Yuvalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asrın İnşası: Depremzedelere Yeni Yuvalar

Asrın İnşası: Depremzedelere Yeni Yuvalar
06.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

200 bin mimar ve işçi, deprem sonrası 174 şantiyede günde 550 konut inşa ediyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gecesini gündüzüne katıp, bir yuvayla bin umudu büyüten 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, 'Asrın İnşası'nın emekçileriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ile asrın inşa seferberliğini yürüttü. Dev ekip; saatte 23, günde 550 konut inşa ederek depremzede vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün inşa edildiği Kahramanmaraş'ta çalışan mimar, mühendis ve işçilerin görüntülerini paylaştı. Ustabaşı Hacı Deniz'in, 'Perdelerini gördükçe insanın içi sevinç doluyor' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kimi projeyi çizdi, kimi temeli kazdı. Gecesini gündüzüne katıp, bir yuvayla bin umudu büyüten 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, 'Asrın İnşası'nın emekçileriyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'MOTİVASYONUMUZU KAYBETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK'

Makine teknikeri olarak görev yapan Sinan Akkaya, depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu söyleyerek, "Hiç iç açıcı değildi. Her yer birbirine girmişti. Binalar üst üste çökmüştü. Açıkçası, 'Burası bitmez' dedim. 5 sene, belki 10 senede toparlanması çok uzun sürer diye düşündüm. Ama işe başladık. İş ilerledikçe hevesimiz daha da arttı. Her gün o binaları yapıp sahiplerine teslim etme hevesiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. İlerleyen süreçlerde 'Evet oluyor, olacak, bitecek' dedik. İnsanlara sıcak bir yuva verebilmek, o düşünceyle, o hayalle motivasyonumuzu kaybetmeden sürekli çalışmaya devam ettik. İçimden atamadığım bir sevinç, bir heves vardı. Çünkü eski hali de güzeldi ama bu yeni hali daha da güzel oldu. İlk binamızı bitirdiğimizde ve ilk anahtarımızı verdiğimizde o ev sahibinin gözlerindeki sevinci hissettim. İnsan nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun bir sıcak ev, sıcak yemek, bir sıcak çay arar. İnsanlara bu evleri yapıp verebilmek bizi çok gururlandırıyor, çok motive ediyor. Sadece makine teknikeri olarak değil, burada bir çöp toplasam bile benim için güzel olurdu" dedi.

'HER GEÇTİĞİMİZDE GURURLA BAKACAĞIZ'

Ustabaşı Hacı Temiz ise duygularını şu şekilde anlattı:

"Depremin hemen ardından sahaya çıktık. Elimizden ne gelir diye bir gayret içerisinde yardım etme çabasına girdik. Buranın ilk temelinde ayaklarımız çamur içerisindeyken bu hale geldi. O günle bugün arasındaki farkı anlatmak mümkün değil. Devletimizin çok şükür gücünün yeteceğine inanıyorduk ve yapılacağından emindim ama o kadar kısa sürede toplayıp da bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. İnsanlarımız yerlerine geçtikçe, böyle pencerelerini açıp da perdelerini gördükçe insan daha bir gurur duyuyor, insanın içi sevinç doluyor. Buradan her geçtiğimizde gururla bakacağız."

Kaynak: DHA

Güncel, Deprem, Mimar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asrın İnşası: Depremzedelere Yeni Yuvalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:53:06. #7.11#
SON DAKİKA: Asrın İnşası: Depremzedelere Yeni Yuvalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.