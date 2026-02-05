Asset Worldwide Express'e Birincilik Ödülü - Son Dakika
Ekonomi

Asset Worldwide Express'e Birincilik Ödülü

05.02.2026 13:59
Asset Worldwide Express, AliExpress'in Orta Doğu ve Afrika'daki partner ödülünü kazandı.

Asset Worldwide Express, AliExpress'in 'Kasım-Aralık Partner Kampanya Dönemi' çerçevesinde gerçekleştirdiği değerlendirmede Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Partner Performansı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

AliExpress tarafından yapılan performans analizinde Asset Worldwide Express; last mile teslimat süreçlerindeki yüksek hizmet kalitesi, gümrük operasyonlarındaki etkinlik, SLA uyumu ve KPI performansındaki istikrarlı başarısıyla bölgedeki iş ortakları arasında ilk sırada yer aldı. Uçtan uca operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımıyla dikkat çeken Asset Worldwide Express, elde ettiği bu başarıyla Türk lojistik sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şirketin teknoloji odaklı altyapısı ve disiplinli operasyon yönetiminin global bir e-ticaret platformunun performans kriterlerinde zirveye çıkmasında etkili olduğu belirtildi.

"Bu ödül ekip ruhumuzun bir sonucu"

Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AliExpress gibi global ölçekte faaliyet gösteren bir platform tarafından Orta Doğu ve Afrika bölgesinde birincilikle ödüllendirilmek bizim için son derece kıymetli. Bu başarı sahadaki ekiplerimizden operasyon yönetimine kadar tüm organizasyonun disiplinli çalışmasının ve güçlü operasyonel kültürümüzün bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde de bölgesel ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürerek, Türk lojistik sektörünü uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

aliexpress, Orta Doğu, Ekonomi, Afrika

