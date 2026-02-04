Asset Worldwide Express'e Ödül - Son Dakika
Ekonomi

Asset Worldwide Express'e Ödül

04.02.2026 13:30
Asset Worldwide Express, AliExpress'ten Orta Doğu ve Afrika'da birincilik ödülü aldı.

Asset Worldwide Express, AliExpress'in "Kasım-Aralık Partner Kampanya Dönemi" kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmesinde, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Partner Performansı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AliExpress tarafından yapılan performans analizinde Asset Worldwide Express, "last mile" teslimat süreçlerindeki yüksek hizmet kalitesi, gümrük operasyonlarındaki etkinlik, "hizmet düzeyi sözleşmesi" (SLA) uyumu ve "temel performans göstergesi" (KPI) performansındaki istikrarlı başarısıyla bölgedeki iş ortakları arasında ilk sırada yer aldı.

Uçtan uca operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımıyla dikkati çeken şirket, başarısıyla Türk lojistik sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü ortaya koydu.

Şirketin teknoloji odaklı altyapısı ve disiplinli operasyon yönetimi, AliExpress gibi küresel bir e-ticaret şirketinin performans kriterlerinde zirveye çıkmasında belirleyici oldu.

Sürdürülebilir performans anlayışıyla hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayan şirket, uluslararası iş ortaklarına katma değerli ve güvenilir lojistik çözümler sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde birincilikle ödüllendirilmenin kıymetli olduğunu belirtti.

Başarının, sahadaki ekipleriden operasyon yönetimine kadar tüm organizasyonun disiplinli çalışmasının ve operasyonel kültürlerinin sonucu olduğunu aktaran Tekin, "Önümüzdeki dönemde de bölgesel ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürerek, Türk lojistik sektörünü uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

