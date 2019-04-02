Assos Bölgesinde Otel Yangını
1 saat önce
Çanakkalenin Ayvacık ilçesindeki turistik Assos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.
Çanakkalenin Ayvacık
ilçesindeki turistik Assos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.
Ayvacık ilçesindeki turistik Assos bölgesi Sazlı
Köyü Altı mevkiindeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale)DHA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:20 Kaynak: DHA
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