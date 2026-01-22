Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye 1-0 Üstünlüğü

Stat: Chobani

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins

Gol: Dk. 25 Sancho (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 45 Oosterwolde (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasındaki Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesinin ilk yarısı, İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.