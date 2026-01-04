ASTP'den ABD'ye Venezuela Tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

ASTP'den ABD'ye Venezuela Tepkisi

ASTP\'den ABD\'ye Venezuela Tepkisi
04.01.2026 16:19
ASTP, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini ve Maduro'nun alıkonulmasını kınadı, uluslararası hukuka dikkat çekti.

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin alıkonulmasına tepki gösterdi.

ASTP İcra Kurulu Üyesi Eyüp Medet, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasında, dünyanın, uluslararası hukukun sistematik biçimde aşındırıldığı son derece tehlikeli bir döneme sürüklendiğini belirtti.

İsrail'in uzun yıllardır Filistin başta olmak üzere bölge halklarına yönelik saldırgan politikalarının, Afrika'da dış müdahalelerle derinleşen iç savaşlar ile Asya'da savaşın eşiğine getirilen ülkelerin bu sürecin açık göstergeleri olduğuna işaret eden Medet, küresel düzenin adalet ve hukuk temelinden hızla uzaklaştığını vurguladı.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonmasının, yaşanan süreci yalnızca bir askeri saldırı değil, uluslararası hukuka göre açık bir kaçırma ve zorla alıkoyma suçu haline getirdiğine dikkati çeken Medet, "Bağımsız bir devletin seçilmiş devlet başkanının güç kullanılarak görevinden fiilen uzaklaştırılması, ülke dışına çıkarılması ve halktan gizlenmesi açık bir darbe, işgal ve devlet egemenliğinin ilgası anlamına gelmektedir. Bu durum, Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerin ve diplomatik teamüllerin ihlalidir." dedi.

Yaşananların, Venezuela halkını kaosa sürüklemeyi ve ülkeyi dış müdahaleye açık hale getirmeyi hedefleyen planlı bir sürecin parçası olduğunu dile getiren Medet, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olması, bu saldırının arka planını daha da görünür kılmaktadır. Bugün yaşananlar demokrasi, insan hakları veya istikrar söylemleriyle örtülmeye çalışılan, çıplak bir emperyalist müdahaledir. Doğal kaynakların gasbedilmesi, siyasal iradenin zorla değiştirilmesi ve bir ülkenin teslim alınması kabul edilemez. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun özellikle Filistin meselesindeki açık, net ve tavizsiz tutumu emperyalizme ve siyonizme karşı duruşu, kendisini hedef haline getiren başlıca nedenlerden biridir. Bugün Venezuela'da yaşananlar, yalnızca bu ülkeye değil, bağımsız duruş sergileyen tüm ülkelere verilmek istenen bir gözdağıdır."

"Küresel barış ve adalet ancak zulme karşı ortak bir duruşla mümkün"

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumları, sessizlikten vazgeçmeye ve bu saldırganlık karşısında sorumluluk almaya davet eden Medet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum kuruluşlarını, halkları ve vicdan sahibi tüm kesimleri özelde Venezuela'da genelde tüm dünyada yaşanan bu işgal ve darbe girişimine karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Küresel barış ve adalet ancak zulme karşı ortak bir duruşla mümkün olacaktır. ASTP olarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırısını, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin alıkonulmasını en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kaynak: AA

