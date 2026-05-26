Astrolog Aysun Koç’tan dikkat çeken dolunay yorumu: İlahi müdahale etkisi var

Astrolog Aysun Koç, 31 Mayıs’ta Yay burcunda gerçekleşecek dolunayın etkilerine ilişkin Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Koç, dolunayın savaş, öfke kontrolü, etik ve doğruluk gibi konuları gündeme taşıyacağını belirtirken, bazı burçlar için önemli karar süreçlerinin başlayacağını ifade etti.Dolunayın etkilerinin çekim tarihinden itibaren hissedilmeye başladığını belirten Koç, özellikle 28-29 Mayıs itibarıyla önemli gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti. Gökyüzündeki sabit yıldızların etkilerine dikkat çeken Koç, bu sürecin hem bireysel hem de toplumsal anlamda güçlü dönüşümler barındırdığını kaydetti.

“ETİK VE DOĞRULUK SINAVLARI GÜNDEME GELECEK”

Dolunayın ana temasının ilahi müdahale ve hesaplaşma enerjisi taşıdığını ifade eden Aysun Koç, özellikle dürüstlük, etik değerler ve doğru iletişim konularının büyük önem kazanacağını söyledi. Koç, “Doğru konuşmak, etik davranmak ve ahlaki kurallara uygun hareket etmek çok önemli olacak. Bu kurallara uymayan kişiler zorlayıcı süreçlerden geçebilir” dedi. Toplumsal düzeyde bilgi kirliliği, yanlış haberler ve verilen sözlerin tutulmaması gibi konuların da gündeme gelebileceğini belirten Koç, halkın sesinin daha fazla yükseleceği bir döneme girildiğini ifade etti. Özellikle genç nüfusla ilgili gelişmelerin ve iletişim trafiğinin artabileceğini söyleyen Koç, kadın figürlerinin ve sağduyulu yaklaşımların süreçleri yumuşatabileceğini dile getirdi.

“HAK EDİŞLERİN ALINACAĞI BİR DÖNEM”

Dolunayın bireysel etkilerine de değinen Koç, uzun süredir emek veren, etik şekilde çalışan ve sorumluluk alan kişilerin bu süreçte karşılıklarını alabileceğini belirtti. “Görevini layıkıyla yapan kişiler için hak edişlerin geleceği bir dönem olacak” diyen Koç, özellikle manevi anlamda güçlü etkilerin hissedileceğini ifade etti. Bazı olayların ilk etapta olumsuz gibi görünebileceğini ancak büyük resimde olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Koç, teslimiyet ve sakinliğin önemine dikkat çekti. Dolunay sürecinde özellikle öfke kontrolü, sabır ve sağduyulu hareket etmenin kritik olacağını belirtti.

HANGİ BURÇLAR DAHA FAZLA ETKİLENECEK?

Aysun Koç, dolunaydan en çok Yay, İkizler, Başak ve Balık burçlarının etkileneceğini söyledi. Özellikle bu burçların ilk 15 gününde doğan kişiler için önemli karar süreçlerinin gündeme gelebileceğini belirten Koç, Aslan ve Koç burçlarının ise dolunaydan daha destekleyici etkiler alacağını ifade etti. Koç, burçlara özel değerlendirmelerinde; Koç burçları için yurt dışı, eğitim ve hukuki süreçlerin netleşeceğini, İkizler burçlarında evlilik ve ortaklık kararlarının öne çıkacağını, Yay burçlarında ise “tamam mı devam mı” kararlarının gündeme geleceğini söyledi. Balık burçları için kariyer ve aile hayatında kadersel gelişmelerin yaşanabileceğini belirten Koç, dolunayın birçok kişi için önemli kırılma noktaları yaratacağını ifade etti.