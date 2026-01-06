ASÜ Makale Sayısında Rekor Kırdı - Son Dakika
ASÜ Makale Sayısında Rekor Kırdı

06.01.2026 17:33
Aksaray Üniversitesi, 2023'te makale sayısını 537'ye çıkararak rekor kırdı. 2024 hedefi 1000 atıf.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, "Yıllık makale sayımız 400–450 civarındaydı. Ancak geçtiğimiz yıl itibarıyla bu sayı önemli ölçüde arttı. Web of Science verilerine göre bu yıl Aksaray Üniversitesi tarihinde rekor kırdık. Şu an itibarıyla makale sayımız 537'ye çıktı" dedi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray'da basın mensupları ile bir araya gelerek, üniversitenin bilimsel çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı. ASÜ'nün her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Arıbaş, şunları söyledi:

"Aksaray Üniversitesi, her geçen gün kendi kabuğunu kırarak daha iyiye gitme yönünde emin adımlarla ilerliyor. Yıllık makale sayımız 400–450 civarındaydı. Ancak geçtiğimiz yıl itibarıyla bu sayı önemli ölçüde arttı. Web of Science verilerine göre bu yıl Aksaray Üniversitesi tarihinde bir rekor kırdık. Şu an itibarıyla makale sayımız 537'ye çıktı. Aksaray Üniversitesi'nin yıllık atıf sayısı göreve geldikten sonraki dönemde 2024 yılı için 1000'e ulaştı.

"Hocalarımızı sürekli teşvik ettik ve destek olmaya çalıştık"

Yani 650–700 olan yıllık artış, 1000'e çıktı. 2025 yılı için ise atıf sayımızdaki artış bin 300 oldu. Gerçekten önemli bir şekilde ilerliyoruz. Yönetim olarak bilimsel etkinliği çok önemsedik. Bu konuda hocalarımızı sürekli teşvik ettik ve destek olmaya çalıştık. Yayın yapma ve bilimsel etkinlik gerçekleştirme konusunda herhangi bir engelle karşılaşan hocalarımızın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik sürekli çaba sarf ettik ve bu süreçte yanlarında olduk."

"TÜBİTAK'a gönderilmiş 233 proje bulunuyor"

Arıbaş, geçen yıllarda TÜİK tarafından kabul edilen öğrenci projelerinin sayısının 13 olduğunu ve yapılan çalışmalarla birlikte bu sayıyı 60'a çıkardıklarını belirterek, "Oldukça ciddi artış sağlandı. Ancak 2025 yılı için çok daha büyük bir atılım bekliyoruz. Şu anda öğrencilerimiz tarafından TÜBİTAK'a değerlendirilmek üzere gönderilmiş 233 proje bulunuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Aksaray Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
