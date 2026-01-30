ASÜ ve SBÜ'den Kanser Cerrahisinde İş Birliği - Son Dakika
ASÜ ve SBÜ'den Kanser Cerrahisinde İş Birliği

ASÜ ve SBÜ\'den Kanser Cerrahisinde İş Birliği
30.01.2026 16:15
Aksaray ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, kanser cerrahisi için iş birliği protokolü imzaladı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ileri düzeyde laparoskopik yöntemle kanser cerrahisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ Tıp Fakültesinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

Fakültenin büyük tıp fakülteleri arasında yer alması için azimle çalıştıklarını belirten Arıbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 gün önce SBÜ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde hem akademik eğitim açısından hem de sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli iş birlikleri planladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ameliyat da bu protokolün ilk somut adımıdır. Kalın bağırsak kanseri olan hastamıza, SBÜ'den gelen değerli hocalarımızla başarılı bir ameliyat yapıldı. Ameliyat, laparoskopik yöntemle, minimal kesiyle gerçekleştirildi. Oldukça başarılı ve örnek bir operasyon oldu. Sağlık alanında bu tür iş birliklerimiz artarak devam edecek. Bundan sonra Aksaray'da daha önce yapılamayan ameliyatları da farklı branşlardan akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Aksaraylı hemşehrilerimizin başka illere gitmek zorunda kalmadan, kendi şehirlerinde kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak."

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ise iki üniversite arasında imzalanan protokol gereği Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesine her alanda destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

SBÜ olarak, devletin ve milletin kendilerine nerede ihtiyacı varsa orada hizmet etmeyi görev kabul eden bir üniversite olduklarını anlatan Gülçelik, "Gerçekleştirilen operasyon cerrahi onkoloji açısından önemli. Bu tür ameliyatlar ileri düzey deneyim ve ekip çalışması gerektiriyor. Biz yalnızca kendi üniversitemizde değil, iş birliği yaptığımız tüm üniversitelerde halkımıza akademik düzeyde sağlık hizmeti sunmayı önemsiyoruz. Aksaray Tıp Fakültesine ve Aksaray halkına, talep edildiği sürece akademik, eğitimsel ve hizmet anlamında her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASÜ ve SBÜ'den Kanser Cerrahisinde İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ASÜ ve SBÜ'den Kanser Cerrahisinde İş Birliği - Son Dakika
