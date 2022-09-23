Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü

23.09.2022 17:26
Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü

Asus, piyasadaki ROG Phone 6 serisine oyun ve diğer kullanım durumları için ek güç sağlayan iki yeni ROG Phone 6D ve ROG Phone 6D Ultimate adında cihaz dahil etti.

Asus ROG Phone, bu hafta ROG Phone 6D ve 6D Ultimate oyun akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesiyle yeni bir seriye kavuşuyor. Asus, özellikle en yeni yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1'i seçmeyerek cesur bir adım attığı söyleniyor. Marka bu seride amiral gemisi yonga seti olan MediaTek Dimensity ile yola devam edecek.

Oyun serisi yeni bir can vermeyi planlayan Asus markası, yılın başlarında çıkan ROG Phone 6 göre yeni özellikler getiriyor.

Asus, yeni ROG Phone 6 modelleri için özellikleri çok fazla değiştirmiyor.

Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü

Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü

Her iki akıllı telefon da 165Hz yenileme hızına ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 678 inç Full-HD+ özel AMOLED ekrana sahiptir.

Her iki telefon da Corning Gorilla Glass Victus korumalı 2.5D kavisli cama sahiptir.

Asus, bu iki cihaza güç sağlamak için yeni MediaTek Dimensity 9000+ yonga setini kullanıyor. ROG Phone 6D ve 6D Ultimate, sırasıyla 16GB RAM + 256GB ve 16GB + 512GB dahili depolama alır.

Akıllı telefonlar ayrıca şirketin sıcaklıkları 10 santigrat dereceye kadar düşürdüğünü iddia ettiği Asus soğutma sistemi ile birlikte geliyor. ROG Phone 6D serisi, 65W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh pil ile birlikte gelir.

Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü

ROG Phone 6D Ultimate ile yapılan en büyük yükseltme, telefonun arkasında bulunan AeroActive Portal ile eşleştirmedir. Asus, bu ünite ile ROG Phone 6D Ultimate'ın daha önce hiç olmadığı kadar sürekli performans sağlayan daha iyi bir soğutma mekanizmasına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu iki telefondaki kamera kurulumu da aynı. Bunları birincil 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel makro lens ile elde edersiniz. Selfie kamerası ise 12 megapiksel olarak ortaya çıkıyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Cep Telefonu, Asus, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Asus, Yeni Gaming Serisi Telefonlarını Piyasaya Sürdü - Son Dakika

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