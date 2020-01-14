ASVEL: 86-64 - Son Dakika
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ASVEL: 86-64

19 dakika önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya)FENERBAHÇE BEKO: Westermann 2, de Colo 16, Datome 12, Williams 16, Thomas 2, Nunnally 8, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 4, Sloukas 10, Vesely 10, Lauvergne 6ASVEL: Kahudi, Taylor...

ASVEL: 86-64, System.String[]

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya)

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 2, de Colo 16, Datome 12, Williams 16, Thomas 2, Nunnally 8, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 4, Sloukas 10, Vesely 10, Lauvergne 6

ASVEL: Kahudi, Taylor 3, Maledon 8, Jean-Charles 10, Jekiri 6, Lomazs 2, Galliou, Noua 12, Diot 8, Lighty 4, Strazel 3, Payne 8

1'İNCİ PERİYOT: 23-15

İLK YARI: 49-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-43

5 FAUL: 36.15 Payne (ASVEL)

Turkish Airlines Euroleague 19'uncu hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği ASVEL'i 86-64 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki 8'inci galibiyetini elde ederken, ASVEL ise ligdeki 11'inci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 20'nci haftasında 16 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek.


Malcolm Thomas, Polonya, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
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