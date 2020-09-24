Asya borsaları geriledi

Hindistan 'da Sensex endeksi yüzde 2,1 kayıpla 36.889 puanda, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 23.310 puanda seyrediyor.

Bu gelişmeler ve ABD-Çin geriliminin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Asya borsalarında negatif veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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