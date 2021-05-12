Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler öğleden sonra ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde Asya pay piyasalarının yön arayışında olduğunu bildirdi.

ABD'de TÜFE'nin nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artmasının beklendiğini ifade eden analistler, emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,61 artarak 3.462 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 düşüşle 3.161 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,61 değer kaybıyla 28.147 puana inerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 yükselişle 108,74 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,72 azalışla 48,815 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,65 yükselişle 28.144 seviyelerinde bulunuyor.