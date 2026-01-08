Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

08.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında, ABD'deki denge arayışı ve teknoloji hisselerindeki kar satışları etkili oldu.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç negatif seyir öne çıkarken, ABD endekslerindeki denge arayışı ve teknoloji hisselerindeki kar satışlarının bölge piyasalarında da yayıldığı izleniyor.

Japonya'da teknoloji hisselerindeki satışlar endeksteki düşüş üzerinde etkili olurken, Japonya'da aralık ayı tüketici güven endeksi 37,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez bankaları tarafında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ülkedeki 9 bölgeyi analiz eden raporu öne çıktı.

Raporda, 9 bölgenin tamamının ekonomilerinin orta düzeyde toparlandığını ve ivme kazandığı aktarılırken, bazı zayıflıkların görüldüğü bildirildi.

BoJ'un raporunda, ülkenin ekonomik olarak en önemli bölgelerinden olan Kanto-Koshinetsu'da ekonominin, bazı bölgelerde zayıflık görülmesine rağmen, orta düzeyde bir toparlanma gösterdiği kaydedildi.

Kanto-Koshinetsu bölgesi başkent Tokyo'yu içinde barındırırken, aynı zamanda Japonya'nın en büyük sanayi bölgesi olan Keihin Sanayi Bölgesini de kapsıyor.

Japonya-Çin gerilimine sondaj gemileri krizi eklendi

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Japonya'nın, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki doğal gaz sondaj gemisini protesto ettiğini açıkladı.

Çin'in Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki orta hattın Çin tarafına bir sondaj gemisinin demirlediği ifade edilirken bunun Japonya Sahil Güvenliği'nin 2 Ocak'ta bir seyir uyarısı yayınlamasına yol açtığı bildirildi.

Kihara, söz konusu faaliyetin, bölgedeki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının henüz belirlenmemiş olmasına rağmen gerçekleştiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 51.136 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 4.552 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.082 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,5 düşüşle 26.060 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 84.326 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:25:29. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.