Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

26.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarı iletken sektörü satış baskısı altında, Japon yeninin değer kazanması dikkat çekiyor.

Asya borsalarında, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve Japon yeninin değer kazanması sonrası Çin hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in bilançosunda öngördüğü gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrası cuma günü yarı iletken sektöründe satış baskısı izlendi.

Geçen yılın son çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 4 azalan Intel'in hisseleri yüzde 17 değer kaybetti. Söz konusu satış baskısı sektöre yayılırken yeni haftada satıcılı seyir Asyalı yarı iletken hisselerinde de etkili oldu.

Japon yeni müdahale beklentileriyle değer kazandı

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlenirken Japonya'da hükümetin kura müdahale edebileceğine yönelik haber akışı yenin değer kazanmasında etkili oluyor.

Cuma günü dolar/yen paritesi yüzde 2,4 düşüşle 154,7 seviyesine inerken söz konusu hareket kura müdahale iddialarını beraberinde getirdi. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin spekülatif piyasa hareketlerine karşı gerekli adımları atacağını söyledi.

Hükümetin kura müdahale edebileceği beklentilerinin varlığını korumasıyla yeni haftanın ilk işlem gününde yen dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazandı.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar geçen sene azaldı

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, 2025'te de devam etti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 azaldı. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2025'te 747,6 milyar yuan (107,2 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. 2025'te imalat sektörüne yapılan yatırımlar 185,51 milyar yuan (26,6 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 545,12 milyar yuan (78,1 milyar dolar) oldu.

ABD'nin teknoloji alanındaki yaptırımları ve iki büyük güç arasındaki rekabetin yol açtığı artan jeopolitik risk algısı küresel tedarik zincirlerinde değişimlere yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki izlediği tarife politikasının getirdiği ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 52.861 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 4.949 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.139 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 26.719 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Japon, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:52:12. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.