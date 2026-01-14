Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Çin Negatif Ayrıştı - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Çin Negatif Ayrıştı

14.01.2026 10:22
Japonya'da ekonomik teşvik ve teknoloji hisseleri yükseliyor; Çin ise ABD tarifeleriyle olumsuz etkileniyor.

Asya borsalarında, Japonya'da ekonomik teşvik beklentilerinin yükselmesi ve teknoloji hisselerindeki primlerle Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle risk iştahı zayıfladı.

Bu gelişmelere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretinde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini ve kararının derhal yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Söz konusu tarife haberinin ardından Çin piyasaları Asya'daki seyirden negatif ayrışırken Çin, İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip olan ülke olarak biliniyor.

Japon piyasalarında teşvik beklentisi artıyor

Japonya'da erken seçim konusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Erken seçim olasılığına dair haber akışı, Başbakan Takaichi Sanae'nin parlamentoda daha güçlü bir konum elde edeceği ve bu sayede de hükümetinin daha fazla mali teşvik sağlayabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Ülkede ekonomik istikrarın güçleneceğine ilişkin iyimserlik ve büyümeyi destekleyecek teşvik beklentileri risk iştahının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bölgede Çin ve Japonya arasındaki politik gerilim devam ederken Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Hint-Pasifik'te askeri baskının normalleşmesi ve ekonominin silahlandırılmasına tepki göstererek Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesini istedi.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, son dönem Tokyo-Pekin ilişkilerindeki sorunlara dikkati çekerek, bunların, "diyalog yoluyla" çözülmesini umduğunu belirtti.

ABD'nin çip düzenlemesi Çinli yarı iletken şirketlerinin hisselerini yükseltti

Çin tarafında ise ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda, Çin ve Makao'ya çip ihracatı için lisans başvurularında "otomatik lisans reddi" yerine, belirli teknik özelliklerin altındaki ürünler için "olaya özel değerlendirme" modeli getirildi.

Söz konusu haberlerle Çinli çip üreticisi hisseleri de yükseldi. Çinli teknoloji şirketi Cambricon Technologies hisseleri yüzde 1,6, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri de yüzde 2,1 artış kaydetti.

Öte yandan, Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısını yayımladı.

Raporda, Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizyona gidilirken ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e ve gelecek yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye çıkarıldığı aktarıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 54.410 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 4.723 puandan günü tamamladı. İki endeks de kapanış rekoru tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.122 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 26.958 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 83.721 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa

