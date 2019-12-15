Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

6 saat önce

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler

Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:33 Kaynak: AA
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