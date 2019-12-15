Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu
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Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:33 Kaynak: AA
Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler
Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.
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