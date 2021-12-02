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Asya-Pasifik ülkeleri Omicron varyantına karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkeleri Omicron varyantına karşı önlemlerini artırıyor

02.12.2021 12:48
Asya-Pasifik ülkeleri Omicron varyantına karşı önlemlerini artırıyor

Asya-Pasifik ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı önlemler alırken, Güney Kore'de günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Asya-Pasifik ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı önlemler alırken, Güney Kore'de günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Güney Koreli yetkililer, ülkeye Nijerya'dan gelen 5 yolcuda Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, iki hafta boyunca yurt dışından gelen yolcuların, aşı durumuna bakılmaksızın en az 10 gün karantinada kalacağını belirtti.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 266 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı.

Toplam vaka sayısının 457 bin 612'ye yükseldiği Güney Kore'de, 3 bin 705 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Endonezya

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Endonezya, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla diğer ülkelerden gelen yolcuların karantina süresinin uzatılacağını duyurdu.

Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu Bakan Luhut Pandjaitan, aralarında Güney Afrika, Botsvana, Namibya ve Nijerya'nın da bulunduğu 11 ülkeden gelecek turistlerin ülkeye giremeyeceğini, Endonezya vatandaşlarının ise 14 gün karantinada tutulacağı belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 256 bin 687'ye yükseldiği ülkede, 143 bin 840 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede virüse bağlı yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 48 bin 712'ye çıktı.

Salgının başından bu yana görülen vaka sayısı ise 2 milyon 833 bin 38'e çıktı.

Güney Kore, Nijerya, Omicron, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkeleri Omicron varyantına karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika


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