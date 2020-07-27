Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 469 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 15'inin yurt dışı irtibatlı, 2'sinin Singapur vatandaşı ile kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 50 bin 838'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 45 bin 521 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 295'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların ABD ve Tayvan'dan ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 111 kişi iyileşti, 126 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 772 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 965'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 226 bin 225'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 125 bin 683'e ulaştığı ifade edildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1657 yeni Kovid-19 vakasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 40'a çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1945'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 446'ya ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 53 bin 649 olarak kaydedildi.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1176 yeni Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 274 bin 288'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 20 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 842'ye çıktığı belirtildi.

Pakistan'da hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 241 bin 26'ya ulaştı.

Ülkede 27 bin 421 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 7 artarak toplam 8 bin 904'e yükseldi.

Bugün 1 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 8 bin 601, aktif vaka sayısı ise 179 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 124 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 565 artarak 31 bin 943'e yükselirken, virüsten ölen olmadı.

Son bir günde yeni 131 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 11 bin 345'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 3 bin 275, Kanagawa'da 2 bin 251, Saitama'da 2 bin 88, Çiba'da 1490, Fukuoka'da 1481, Hokkaido'da 1396, Aiçi'de 1175, Hyogo'da 1026, Kyoto'da 677 oldu.

Japonya'da Kovid-19 sebebiyle bugüne kadar 1011 kişi hayatını kaybetti.

Laos

Vientina Times'taki habere göre, Laos Sağlık Bakan Yardımcısı Phouthone Meuangpak, yaptığı açıklamada, Laos'a seyahat eden Güney Koreli bir turistin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, söz konusu kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Ülkede, bugüne kadar 20 Kovid-19 vakasına rastlanırken, 19 kişinin tedavileri tamamlandı.

Laos'ta son 102 gündür Kovid-19 vakası görülmüyordu.

Vietnam

Vietnam News Agency'nin haberine göre, Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 431'e yükseldiği bildirildi.

Komitenin Tedavi Alt-komitesi, bugüne kadar ülkede Kovid-19 tespit edilen 365 hastanın iyileştiğini, salgının görüldüğü ülke ve bölgelerden Vietnam'a gelen ya da Kovid-19 hastalarıyla yakın teması olan 11 bin 954 kişinin de halihazırda karantinada olduğunu duyurdu.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti.

Vietnam, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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