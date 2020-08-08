Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 842 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 283 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 68'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 259 bin 604'e yükseldi.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 277 artarak 123 bin 503'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 65 artarak 5 bin 658'e, iyileşenlerin sayısı 1749 artarak 79 bin 306'ya çıktı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 25 bin 287'ye, Doğu Cava'da 24 bin 922'ye, Bali'de 3 bin 720'ye ve Maluku'da 1298'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 611 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 255 bin 113'e, can kaybı 3 bin 365'e çıkarken, iyileşen sayısı 1020 artarak 146 bin 604'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 226 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 885'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 209'a, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 67 bin 117'ye ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1557 artarak 48 bin 168'e, ölü sayısı 4 artışla 1055'e yükseldi.

Son bir günde yeni 429 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 15 bin 536'ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 5 bin 574'e, Kanagawa'da 3 bin 185'e, Aiçi'de 3 bin 13'e, Fukuoka'da 2 bin 904'e, Saitama'da 2 bin 819'a, Çiba'da 2 bin 104'e, Hyogo'da 1588'e, Hokkaido'da 1541'e, Okinawa'da 968'e, Kyoto'da 963'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 132 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı olduğu aktarılırken yeni can kaybı bildirilmedi. Vakaların çoğunun geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçilerde saptandığı ifade edildi.

Singapur'da Kovid-19 vakası 54 bin 929'a yükselirken, virüs nedeniyle ülkede bugüne kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 31 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası saptanırken virüs nedeniyle yeni can kaybı bildirilmedi.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 8'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 458 kişi iyileşirken, 47 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi yetkililerinden Chuang Shuk-kwan halkın salgına karşı gardını düşürmesini durumunda kolayca yeni bir salgın dalgası oluşabileceği uyarısında bulundu ve sosyal mesafe tedbirlerini sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 348'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Suudi Arabistan ve Endozenya'dan gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 150 kişi iyileşti, 140 kişinin tedavisi sürüyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 7 artışla 9 bin 70'e yükseldi.

Bugün 47 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 775, aktif vakalar ise 170 oldu.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Sağlık Bakanlığı, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 13:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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