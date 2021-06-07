Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 267 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 228 kişi iyileşti.

Çin, 6 Haziran itibariyle 777 milyon doz Kovid-19 aşısı uyguladı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 7 yeni vaka görüldü.

Şimdiye kadar 11 bin 866 Kovid-19 vakası kaydedilen Hong Kong'da virüs bulaşan 210 kişi öldü.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31'i yurt dışı kaynaklı 485 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 144 bin 637'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1974'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 134 bin 861 kişi ise iyileşti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 36 milyon Güney Korelinin (toplam nüfusun yüzde 70'i) eylül ayına kadar en azından ilk doz Kovid-19 aşısını yaptıracağını söyledi.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 214 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 11 bin 491'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 26 artarak 286'ya çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 539 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 276 bin 4'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 969'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 195 bin 181 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 14 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 210 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 635 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 419 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 33 artışla 1269'a yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 179 bin 886'ya çıktı.