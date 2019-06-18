Son Dakika Haberleri: At hırsızı jandarma tarafından yakalandı
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At hırsızı jandarma tarafından yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, merada otlayan atı çalan E.G. (26), jandarma ekiplerince yakalandı.

At hırsızı jandarma tarafından yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, merada otlayan atı çalan E.G. (26), jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı  Esence Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk'ün atı merada otlarken, bir anda ortadan kayboldu. Öztürk'ün durumu bildirmesi üzerine, Afşin  Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Atın çalındığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra at, Hüyüklü Mahallesi girişinde E.G.'nin yanında görüldü. Ekipler, E.G.'yi gözaltına alırken, atı da sahibine teslim etti.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
Esence, Afşin, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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