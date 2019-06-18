At hırsızı jandarma tarafından yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin
ilçesinde, merada otlayan atı çalan E.G. (26), jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Esence
Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk
'ün atı merada otlarken, bir anda ortadan kayboldu. Öztürk'ün durumu bildirmesi üzerine, Afşin Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Atın çalındığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra at, Hüyüklü
Mahallesi girişinde E.G.'nin yanında görüldü. Ekipler, E.G.'yi gözaltına alırken, atı da sahibine teslim etti.
- Kahramanmaraş