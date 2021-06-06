Ata Demirer Kuzey Ege'de 'salya' tehlikesine dikkat çekti

Ünlü sanatçı Ata Demirer Kuzey Ege'de yaşanan salya tehlikesine dikkat çekti.

Ünlü komedyen Demirer, sosyal paylaşım sitesinde deniz altında salyaları çektiği fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinden okuyucuları ile paylaştı.

Demirer, Edremit Körfezi'nde de müsilaj tehlikesine dikkat çekerek, "Deniz salyası cam gibi suları bu hale getirmiş maalesef. Kuzey Ege de kirlilikten nasibini alıyor. Acil önlem şart" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Demirer bu arada, 'Bursa Bülbülü' filminin ise senaryosunu bitirdiğini de yine sosyal paylaşımı platformundan sevenlerine duyurdu. - BALIKESİR